Zalando-Aktie: Zalando schreibt schwarze Zahlen und erhöht Prognose

ie endgültigen Zahlen für das erste Quartal waren im Rahmen der vorläufigen Ergebnisspannen, die der Berliner Online-Modehändler am 20. April vorab veröffentlicht hatte, da sie über den Markterwartungen lagen.

Nach den endgültigen Quartalszahlen steigerte Zalando den GMV um 56 Prozent auf 3,154 Milliarden Euro. Mit den vorläufigen Zahlen hatte Zalando hier eine Spanne zwischen 54,5 und 56,5 Prozent auf 3,13 bis 3,17 Milliarden Euro geschätzt.

Der Umsatz stieg um 47 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro, innerhalb der Spanne 2,22 bis 2,26 Milliarden.

Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) betrug 93,3 Millionen Euro, innerhalb der Spanne 80 bis 100 Millionen.

Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Gewinn von 34,5 (Vorjahr -86) Millionen Euro.

Im ersten Quartal hat die Zalando SE von einem stärker als erwarteten Start in die Frühjahrs-/Sommersaison sowie geringeren Retourenraten profitiert.

Zalando erhöht Prognose

Nach der neuen Prognose will der MDAX-Konzern 2021 nun das Bruttowarenvolumen GMV um 31 bis 36 (anstatt 27 bis 32) Prozent auf 14,0 bis 14,6 (anstatt 13,6 bis 14,1) Milliarden Euro steigern. Das GMV ist der Gesamtwert der Waren, die über einen Online-Marktplatz verkauft werden, also inklusive Gebühreneinnahmen.

Der Umsatz soll 2021 nun um 26 bis 31 (anstatt 24 bis 29) Prozent zulegen auf 10,1 bis 10,5 (anstatt 9,9 bis 10,3) Milliarden Euro.

Den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) sieht Zalando 2021 nun bei 400 bis 475 (anstatt 350 bis 425) Millionen Euro.

Zalando-Aktie: Aktienrückkauf geplant

Der Vorstand hat ausserdem ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die zurückzukaufenden Aktien dienen der Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstände. Die Gesellschaft wird eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 200 Millionen Euro erwerben, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien.

Zalando erweitert Logistiknetzwerk bis 2023

Zalando will in den kommenden zwei Jahren sein Logistiknetzwerk deutlich ausbauen. Wie der Online-Mode-Marktplatz mitteilte, sollen bis 2023 insgesamt 15 Logistikzentren verfügbar sein, aktuell sind es zehn.

Zwei Zentren in Rotterdam und Madrid stehen kurz vor der Fertigstellung und sollen noch 2021 den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten an drei neuen Logistikzentren in Frankreich, Deutschland und Polen sollen in den kommenden zwölf Monaten beginnen.

Damit will der MDAX-Konzern Wachstum ermöglichen und die Qualität beim Kundenservice sichern.

