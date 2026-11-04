Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Online-Modehändler die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sorge für Zuversicht angesichts ungünstiger Wetterverhältnisse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung in dem Zeitraum.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.9 Prozent auf 26.03 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34.46 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 560’832 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 2.7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



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