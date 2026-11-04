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04.11.2026 12:07:44
Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Online-Modehändler die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sorge für Zuversicht angesichts ungünstiger Wetterverhältnisse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung in dem Zeitraum.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:51 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.9 Prozent auf 26.03 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34.46 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 560’832 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 2.7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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