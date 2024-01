Zalando-Aktie tiefrot: Bernstein Research vergibt Bewertung für Zalando

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Ein Analystenteam um Branchenexperte William Woods untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Auswirkungen durch die Umlenkung des Frachtverkehrs im Roten Meer nach den Beschüssen durch die jemenitischen Huthi-Rebellen. Der Online-Händler Zalando sei hier mittelmässig betroffen, denn er hänge unter anderem von Textilherstellern ab, die aus Asien lieferten. Grössere Probleme bei der Verfügbarkeit bestimmter Produkte erwarten die Analysten aber bei dem Konzern nicht./tav/gl





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 5,06 Prozent auf 16,32 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 10.29 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1’930’511 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 23.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

