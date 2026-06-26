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26.06.2026 07:00:36
Zalando-Abschluss wird von der Bafin wegen mölicher Verstösse geprüft
BONN/FRANKFURT (awp international) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der im Dax notierte Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen hat, wie die Bafin am Freitag in Bonn und Frankfurt mitteilte. Die möglichen Verstösse stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme.
Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren. "Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht."/zb/stk
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