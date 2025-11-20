Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg 0.080 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.4 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 4.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.2 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch