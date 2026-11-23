Zaklady Lentex lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.17 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zaklady Lentex 0.150 PLN je Aktie eingenommen.

Zaklady Lentex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.0 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch