Zaklady Lentex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zaklady Lentex liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zaklady Lentex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.20 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 85.2 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85.0 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch