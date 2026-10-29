Zahrat Al Waha for Trading Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.07 SAR. Im letzten Jahr hatte Zahrat Al Waha for Trading Company Registered einen Gewinn von 0.030 SAR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185.7 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 121.9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch