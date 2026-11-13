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13.11.2026 08:44:40
Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im August deutlich
DOW JONES--Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Für August meldeten die Amtsgerichte 2.067 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfliessen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.
Insgesamt wurden damit von Januar bis August dieses Jahres 17.252 Unternehmensinsolvenzen registriert, was einem Zuwachs von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
Die Forderungen der Gläubiger aus den von Januar bis August gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 25,9 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten die Forderungen noch bei rund 37,2 Milliarden Euro gelegen. Dieser Rückgang der Forderungen trotz steigender Fallzahlen resultiert daraus, dass in den ersten acht Monaten 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz anmelden mussten als 2026.
Auch bei den Privatpleiten ging es nach oben: Im August gab es 6.301 Verbraucherinsolvenzen - das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis August wurden insgesamt 52.344 Verbraucherinsolvenzen gemeldet, was einen Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet.
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DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)
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