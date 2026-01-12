|
12.01.2026 08:17:40
Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt im Dezember
DOW JONES--Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfliessen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.
Für Oktober meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2.108 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Die Forderungen der Gläubiger aus den im Oktober gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 2,6 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 3,8 Milliarden Euro gelegen.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
