Zahl der Co-Working-Standorte in der Schweiz sinkt erstmals

Zürich (awp) - Jahrelang zeigte der Trend aufwärts. Doch jetzt ist die Zahl der sogenannten Co-Working-Standorte laut einer Studie erstmals gesunken. Ist der Boom gemeinschaftlich genutzter Büros in der Schweiz vorbei?

Im August 2026 gab es schweizweit noch 455 Standorte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Immobilienberaters Wüest Partner hervorgeht. Das sind 9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zuvor war das Angebot kräftig gewachsen: 2017, als die Zahl erstmals erhoben wurde, hatte es erst knapp 130 Standorte gegeben, 2025 waren es dann rund 500.

Der Rückgang erfasst sowohl die grossen Städte als auch kleinere Zentren, Agglomerationen und ländliche Gebiete. Wüest Partner wertet ihn aber eher als Bereinigung nach dem starken Ausbau denn als Zeichen einer breit sinkenden Nachfrage. Die Belegung bleibe vergleichsweise hoch. Nicht jeder Standort und jedes Betriebskonzept erweise sich jedoch langfristig als tragfähig.

Kleine Firmen stützen Nachfrage

Für eine weiterhin hohe Nachfrage sprechen laut der Studie die wachsende Zahl kleiner Unternehmen und die rege Gründungstätigkeit in Branchen wie Beratung und Informatik. Gerade junge Firmen benötigten häufig nur wenige Arbeitsplätze und wollten sich nicht langfristig an eigene Büroräume binden.

Ein fester Co-Working-Arbeitsplatz kostet gemäss einer Auswertung von rund 70 Standorten im mittleren Preisbereich 460 Franken pro Monat. Dafür erhalten die Nutzer neben dem Platz auch Infrastruktur und Dienstleistungen, etwa Internet, Reinigung und Sitzungsräume.

Büros teils lange ohne Mieter

Für die Betreiber ist das Geschäft anspruchsvoll: Sie mieten meist grössere Flächen für mehrere Jahre, vermieten die Arbeitsplätze aber kurzfristig weiter. Bei geringer Auslastung laufen ihre Mietkosten weiter. Allein mit festen Arbeitsplätzen lasse sich ein Standort oft nur schwer rentabel betreiben, heisst es in der Studie. Zusätzliche Angebote wie Teambüros und Sitzungszimmer könnten die Rechnung verbessern.

Auch über das Co-Working-Segment hinaus bleibt die Vermietung von Büroflächen anspruchsvoll. Zwar waren im dritten Quartal schweizweit 12 Prozent weniger Flächen ausgeschrieben als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig wächst aber die Fläche jener Büros, die seit mehr als zwei Jahren auf einen Mieter warten. Ein Teil des Angebots findet somit trotz der Verknappung nur schwer Abnehmer.

Die ausgeschriebenen Büromieten stiegen innert Jahresfrist schweizweit dennoch um 3 Prozent. Besonders stark war der Anstieg in der Region Zürich mit 6,6 Prozent. In der Region Basel gingen sie dagegen um 1,4 Prozent zurück. Für 2027 erwartet Wüest Partner landesweit noch ein Plus von 0,5 Prozent.

yz/rw