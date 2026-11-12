Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’670 0.4%  DAX 26’816 0.6%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’410 0.3%  Gold 3’874 -2.9%  Bitcoin 59’855 -2.7%  Dollar 0.8347 0.2%  Öl 94.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Outperform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie
Allianz-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Plus500 Depot
12.11.2026 06:36:36

Zahl der Co-Working-Standorte in der Schweiz sinkt erstmals

Zürich (awp) - Jahrelang zeigte der Trend aufwärts. Doch jetzt ist die Zahl der sogenannten Co-Working-Standorte laut einer Studie erstmals gesunken. Ist der Boom gemeinschaftlich genutzter Büros in der Schweiz vorbei?

Im August 2026 gab es schweizweit noch 455 Standorte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Immobilienberaters Wüest Partner hervorgeht. Das sind 9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zuvor war das Angebot kräftig gewachsen: 2017, als die Zahl erstmals erhoben wurde, hatte es erst knapp 130 Standorte gegeben, 2025 waren es dann rund 500.

Der Rückgang erfasst sowohl die grossen Städte als auch kleinere Zentren, Agglomerationen und ländliche Gebiete. Wüest Partner wertet ihn aber eher als Bereinigung nach dem starken Ausbau denn als Zeichen einer breit sinkenden Nachfrage. Die Belegung bleibe vergleichsweise hoch. Nicht jeder Standort und jedes Betriebskonzept erweise sich jedoch langfristig als tragfähig.

Kleine Firmen stützen Nachfrage

Für eine weiterhin hohe Nachfrage sprechen laut der Studie die wachsende Zahl kleiner Unternehmen und die rege Gründungstätigkeit in Branchen wie Beratung und Informatik. Gerade junge Firmen benötigten häufig nur wenige Arbeitsplätze und wollten sich nicht langfristig an eigene Büroräume binden.

Ein fester Co-Working-Arbeitsplatz kostet gemäss einer Auswertung von rund 70 Standorten im mittleren Preisbereich 460 Franken pro Monat. Dafür erhalten die Nutzer neben dem Platz auch Infrastruktur und Dienstleistungen, etwa Internet, Reinigung und Sitzungsräume.

Büros teils lange ohne Mieter

Für die Betreiber ist das Geschäft anspruchsvoll: Sie mieten meist grössere Flächen für mehrere Jahre, vermieten die Arbeitsplätze aber kurzfristig weiter. Bei geringer Auslastung laufen ihre Mietkosten weiter. Allein mit festen Arbeitsplätzen lasse sich ein Standort oft nur schwer rentabel betreiben, heisst es in der Studie. Zusätzliche Angebote wie Teambüros und Sitzungszimmer könnten die Rechnung verbessern.

Auch über das Co-Working-Segment hinaus bleibt die Vermietung von Büroflächen anspruchsvoll. Zwar waren im dritten Quartal schweizweit 12 Prozent weniger Flächen ausgeschrieben als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig wächst aber die Fläche jener Büros, die seit mehr als zwei Jahren auf einen Mieter warten. Ein Teil des Angebots findet somit trotz der Verknappung nur schwer Abnehmer.

Die ausgeschriebenen Büromieten stiegen innert Jahresfrist schweizweit dennoch um 3 Prozent. Besonders stark war der Anstieg in der Region Zürich mit 6,6 Prozent. In der Region Basel gingen sie dagegen um 1,4 Prozent zurück. Für 2027 erwartet Wüest Partner landesweit noch ein Plus von 0,5 Prozent.

yz/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:30 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
14:48 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.68 S4ABWU
Short 16’044.07 13.81 SDBNJU
Short 16’671.30 8.75 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’513.63 19.68 SYAOBU
Long 14’187.19 13.81 SLBXRU
Long 13’528.86 8.86 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
NVIDIA-Aktie sackt ab: Jensen Huang nimmt seinen Hut - wer vorerst übernimmt
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.