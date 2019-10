Zahl der Bezieher von Mindestsicherung sinkt 2018 deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Empfänger von Leistungen der sozialen Mindestsicherung in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich abgenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag sie Ende 2018 bei 7,2 Millionen. Das waren 5,1 Prozent weniger als Ende 2017. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sank der Anteil der Leistungsempfängerinnen und -empfänger auf 8,7 (2017: 9,2) Prozent. Der Anteil ging damit das dritte Jahr in Folge zurück.

