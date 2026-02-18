|
18.02.2026 08:39:40
Zahl der Baugenehmigungen steigt 2025 erstmals seit vier Jahren
DOW JONES--Im Jahr 2025 wurde in Deutschland der Bau von 238.500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 10,8 Prozent oder 23.200 Wohnungen mehr als im Jahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand seit 2010 gesunken war. Damit stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2025 erstmals seit 2021 wieder an.
In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Neubauwohnungen enthalten als auch die Baugenehmigungen für Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen. Die Zahl der gemeldeten Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 02:40 ET (07:40 GMT)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich höher -- DAX im Plus erwartet -- Nikkei zur Wochenmitte fester - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Der japanische Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.