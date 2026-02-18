Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’533 0.1%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’931 1.1%  Bitcoin 52’555 1.1%  Dollar 0.7713 0.1%  Öl 67.6 0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
EFG-Aktie: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne
DocMorris-Aktie im Fokus: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Goldpreis: Technische Erholung vor Fed-Protokoll
Plus500 Depot
18.02.2026 08:39:40

Zahl der Baugenehmigungen steigt 2025 erstmals seit vier Jahren

DOW JONES--Im Jahr 2025 wurde in Deutschland der Bau von 238.500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 10,8 Prozent oder 23.200 Wohnungen mehr als im Jahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand seit 2010 gesunken war. Damit stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2025 erstmals seit 2021 wieder an.

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Neubauwohnungen enthalten als auch die Baugenehmigungen für Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen. Die Zahl der gemeldeten Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 02:40 ET (07:40 GMT)

