WIESBADEN (Dow Jones)--Trotz des gestiegenen Wohnungsbedarfs in Deutschland ist die Zahl der Baugenehmigungen seit Jahresbeginn rückläufig. Die Bauämter genehmigten seit Jahresbeginn mit 105.000 Wohnungen 1,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In der Gesamtzahl sind auch Massnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) betonte.

Bei Neubauten war der Rückgang mit 1,4 Prozent auf 92.000 etwas höher. Gestiegen sind ausschliesslich Genehmigungen für Einfamilienhäuser (plus 2,2 Prozent). Für Zweifamilienhäuser sank die Zahl dagegen um 5,2 Prozent, für Mehrfamilienhäuser um 0,5 Prozent.

June 19, 2019 05:03 ET (09:03 GMT)