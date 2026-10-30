Zabka Group Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zabka Group Un hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.28 USD. Im letzten Jahr hatte Zabka Group Un einen Gewinn von 0.250 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.27 Prozent auf 2.25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch