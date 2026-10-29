Zabka Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zabka Group Registered hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.53 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Zabka Group Registered 0.460 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Zabka Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.46 Milliarden PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.44 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch