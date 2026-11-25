Z Squared hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Z Squared vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch