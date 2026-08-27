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27.08.2026 06:37:00
YY A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
YY A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YY A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.14 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.12 Prozent auf 591.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 509.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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