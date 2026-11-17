YUYANG D&U lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 40.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -28.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 114.60 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.62 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch