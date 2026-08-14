yutori,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

yutori,Inc Registered hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte yutori,Inc Registered ein EPS von 17.76 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4.31 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte yutori,Inc Registered 3.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch