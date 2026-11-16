yutori,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

yutori,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.720 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat yutori,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch