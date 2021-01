Yutong Bus beendet 2020 mit Schwung und ist bereit, 2021 noch stärker zu starten

ZHENGZHOU, China, 8. Januar 2021 /PRNewswire/ - Mit insgesamt 41.756 Yutong-Bussen, die 2020 weltweit an Kunden ausgeliefert wurden, stellt Yutong Bus sich das nächste Kapitel - 2021 - mit neuen Erwartungen vor.

Mit dem Beginn von 2021 initiierte Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus, SHA: 600066) eine Neujahrskampagne, die eine positive Vision vorantreibt, auf welche die Menschen 2021 voraus schauen können. Die Kampagne erzielte über 43 Millionen Eindrücke und zog über 17.000 Menschen an, die sich anschlossen und ihre Wünsche teilten. Sie führte alle durch die besseren Teile des Jahres 2020 und analysierte die Erfolge von Yutong Bus in diesem atypischen Jahr.

Das beispiellose Jahr 2020 wird definitiv ein wichtiger Moment in der Geschichte sein. Angesichts der Pandemie übernahm Yutong Bus in diesem globalen Kampf seine soziale Verantwortung und scheute keine Mühen, um weltweit Spendenaktionen durchzuführen. Seit dem Ausbruch hat Yutong Bus Epidemie-resistente Materialien zusammen mit seiner integrierten Erfahrung in der Epidemieprävention in 85 Länder in Asien, Europa, Amerika, Afrika und im Nahen Osten verschickt, was letztendlich mehr als 10 Millionen Menschen zugute kam und die internationalen Bindungen stärkte.

Als Vertreter chinesischer Unternehmen setzte Yutong Bus auch seine Fortschritte auf dem Gebiet der intelligenten Technologie fort und stellte sich der Herausforderung mit Innovation. Das Unternehmen brachte WITGO auf den Markt - die 5G-fähige intelligente Mobilitätslösung, die das Transportsystem mit Big Data, Cloud Computing und IoT aufrüstet. Yutong Bus forderte erfolgreich den Guinness-Weltrekord für das höchstgelegene Fahren eines Elektrobusses am Mount Everest heraus. Das Unternehmen organisierte auch Industrieseminare, um die intelligente Transformation zu fördern.

Während sich die Branche in einem Einbruch befand, blieb Yutong Bus weltweit schnell präsent und gewann weltweit die Gunst der Kunden - 760 Einheiten wurden nach Kasachstan geliefert, 130 Einheiten nach Mexiko, der weltweit grösster Auftrag von Trolleybussen mit zwei Antrieben, 102 Einheiten nach Norwegen, der grösster E-Busauftrag in Europa und ein Auftrag über 1.002 Einheiten im Wert von 1,8 Milliarden nach Katar, darunter 741 E-Busse, der weltweit grösste E-Busauftrag.

Mit hochwertigen Produkten, integrierten Lösungen und umfassendem Service ist Yutong Bus stets bestrebt, Menschen auf der ganzen Welt ein besseres öffentliches Reiseerlebnis zu bieten. Yutong Bus ist dem Markenwert des "besseren Buslebens" verpflichtet und konzentriert sich nie nur auf das Busprodukt, sondern auch auf die Verpflichtung, in Zukunft gemeinsam eine umweltfreundlichere, intelligentere und effizientere öffentliche Verkehrsbranche zu schaffen.

Klicken Sie hier, um weitere Highlights von Yutong Bus im Jahr 2020 zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=Y3MLuzoixxk

