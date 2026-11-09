Yutaka Shoji: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yutaka Shoji hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 152.35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.65 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.56 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch