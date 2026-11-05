YUTAKA FOODS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YUTAKA FOODS lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

YUTAKA FOODS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25.33 JPY je Aktie gewesen.

YUTAKA FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch