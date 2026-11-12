Yushiro Chemical Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yushiro Chemical Industry lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 113.67 JPY gegenüber 67.10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 14.48 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch