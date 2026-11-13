YUSHIN PRECISION EQUIPMENT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.84 JPY gegenüber 1.26 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.90 Prozent auf 5.67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch