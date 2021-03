Yusaku Maezawa annonce l'ouverture du processus de candidature pour la première mission lunaire à bord du vaisseau Starship de SpaceX en 2023

TOKYO, 2 mars 2021 /CNW/ - Le projet dearMoon a publié aujourd'hui une vidéo annonçant que le processus de candidature est maintenant ouvert et visera à recruter huit civils qui se joindront à une expédition d'une semaine autour de la Lune à bord du Starship de SpaceX en 2023. Le voyage sera entièrement financé par l'entrepreneur japonais Yusaku Maezawa, qui tire sa motivation à diriger cette mission de sa curiosité et de son désir de voir la Terre de loin.

Dans l'annonce vidéo, concernant sa motivation derrière le dearMoon Project, Maezawa a déclaré : « Je me suis demandé : tous ceux qui font quelque chose de créatif de leur vie ne sont-ils pas des artistes? En ce sens, je voulais que mon invitation s'adresse à une communauté plus vaste et donne à plus de personnes du monde entier la chance de se joindre à ce voyage. Si vous vous voyez comme un artiste, alors vous êtes un artiste. »

L'ingénieur en chef de SpaceX, Elon Musk, a déclaré : « Ce qu'il faut retenir de la mission dearMoon, c'est que ce sera le premier vol spatial habité au-delà de l'orbite terrestre. Je sais que Maezawa offre également des places à des artistes et à d'autres à bord de la navette; il veut que ce soit un événement excitant et inspirant pour le monde entier. »

Convaincu que tous les êtres humains sont des artistes créatifs à leur façon, Yusaku Maezawa encourage tous ceux qui se considèrent comme des artistes à poser leur candidature, mais à deux conditions :

Les candidats qui souhaitent devenir membres de l'équipage de la mission dearMoon doivent démontrer que cette dernière leur offre un potentiel de croissance individuelle et veiller à ce que leur expérience apporte une valeur future au monde, produisant des contributions sociétales qui profiteront à l'humanité pour des générations à venir.

Les candidats doivent être en mesure de soutenir les autres membres d'équipage qui ont le même potentiel et la même vision.

Détails

Le processus de sélection est lancé aujourd'hui et se déroulera comme suit :

Pour déposer votre candidature à titre de membre de l'équipage de Starship dans le cadre du projet dearMoon, veuillez suivre ce lien.

ÉTAPE 1 : Préinscription (jusqu'au 14 mars, 6 h 59 HNP)

ÉTAPE 2 : Présélection initiale (jusqu'au 21 mars, 6 h 59 HNP)

ÉTAPE 3 : Exercice

ÉTAPE 4 : Entrevue en ligne

ÉTAPE 5 : Entrevue finale et examen médical (fin mai 2021)

À propos du projet dearMoon

La première mission civile de vol autour de la Lune devrait avoir lieu au plus tôt en 2023. La fusée Starship développée par Elon Musk SpaceX fera un voyage d'une semaine aller-retour vers la Lune. En 2018, l'entrepreneur japonais Yusaku Maezawa a acheté tous les sièges à bord de cette fusée. Souhaitant donner au plus grand nombre de personnes talentueuses la possibilité de faire le voyage, il a annoncé en mars 2021 son intention de choisir huit membres d'équipage de partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://dearmoon.earth/.

Le dossier de presse concernant le projet dearMoon peut être téléchargé ici.https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

À propos de Yusaku Maezawa

Yusaku Maezawa, âgé de 45 ans, est né en 1975 au Japon.

Maezawa est un entrepreneur, collectionneur d'art, passager de la mission dearMoon et militant qui souhaite la paix dans le monde. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à Waseda Jitsugyo et avoir vécu aux États-Unis, il a fondé une entreprise spécialisée dans la vente de CD et d'albums importés par la poste. En 1998, année où le groupe rock de Maezawa a lancé son premier album majeur, il a également fondé la société START TODAY, qui est devenue plus tard le plus grand centre commercial en ligne du Japon, ZOZOTOWN, coté à la bourse TSE et évalué à 10 milliards de dollars. En 2019, Maezawa a vendu son entreprise au Softbank Group et a démissionné de son poste de PDG. Depuis, il a travaillé à divers projets. Il a notamment investi dans 13 entreprises pour les aider à devenir des sociétés cotées en bourse, et a dirigé un projet de don d'argent, qui a distribué 28 millions de dollars à ce jour dans le cadre d'une expérience sociale sur le revenu de base (en date de mars 2021).

