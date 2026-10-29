YURTEC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YURTEC stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53.57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34.83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 68.33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YURTEC 62.80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch