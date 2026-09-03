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03.09.2026 06:37:00
Yuri Gagarin AD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yuri Gagarin AD präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Yuri Gagarin AD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.720 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 23.6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.5 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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