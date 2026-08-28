Yunnan Yunwei präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yunnan Yunwei veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yunnan Yunwei im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 177.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch