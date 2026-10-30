Yunnan Yuntian Hua öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yunnan Yuntian Hua gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.41 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yunnan Yuntian Hua ein EPS von 1.08 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29.48 Prozent zurück. Hier wurden 8.89 Milliarden CNY gegenüber 12.61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.410 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 8.89 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch