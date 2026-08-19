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19.08.2026 06:37:00
Yunnan Yuntian Hua: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yunnan Yuntian Hua stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.83 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 10.84 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 9.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.830 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 10.83 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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