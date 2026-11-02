Yunnan Wenshan Electric Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yunnan Wenshan Electric Power gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0.19 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.190 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.02 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.10 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch