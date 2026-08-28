Yunnan Shennong A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yunnan Shennong A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.310 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch