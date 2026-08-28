Yunnan Metropolitan Real Estate Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yunnan Metropolitan Real Estate Development hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yunnan Metropolitan Real Estate Development in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 35.99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 319.4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 499.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch