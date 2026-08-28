Yunnan Coal and Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yunnan Coal and Energy lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.36 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.29 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch