Yunnan Coal and Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yunnan Coal and Energy hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.36 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.36 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.39 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch