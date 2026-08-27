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27.08.2026 06:37:00

Yunnan Chihong Zinc Germanium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yunnan Chihong Zinc Germanium hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.48 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 5.33 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’442.28 13.98 SNB4VU
Long 12’850.20 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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