Yunnan Chihong Zinc Germanium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yunnan Chihong Zinc Germanium hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Yunnan Chihong Zinc Germanium hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.55 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 6.60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch