Yunnan Bowin Technology Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yunnan Bowin Technology Industry gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 38.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch