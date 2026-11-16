Yunhong Green CTI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yunhong Green CTI präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch