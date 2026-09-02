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02.09.2026 06:37:00
Yuneng Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yuneng Technology A veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.46 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.330 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 67.00 Prozent auf 152.0 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 460.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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