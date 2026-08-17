YUMEMITSUKETAI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YUMEMITSUKETAI gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.28 JPY je Aktie erzielt worden.

YUMEMITSUKETAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.7 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch