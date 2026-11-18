YUMEMITSUKETAI äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat YUMEMITSUKETAI im vergangenen Quartal 50.9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YUMEMITSUKETAI 112.2 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch