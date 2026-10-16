YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17.13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein EPS von -16.490 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI einen Umsatz von 9.55 Milliarden JPY eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 74.020 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein Ergebnis je Aktie von -43.620 JPY vermeldet.

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 39.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch