|
16.10.2026 06:37:00
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17.13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein EPS von -16.490 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI einen Umsatz von 9.55 Milliarden JPY eingefahren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 74.020 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein Ergebnis je Aktie von -43.620 JPY vermeldet.
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 39.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.