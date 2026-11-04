Yum China informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yum China lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.91 USD gegenüber 0.760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.45 Prozent auf 3.48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch