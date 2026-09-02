Yukon Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yukon Metals präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch