YUKIGUNI MAITAKE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

YUKIGUNI MAITAKE hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33.33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 102.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch