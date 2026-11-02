Yuki Gosei Kogyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuki Gosei Kogyo hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.44 Prozent auf 4.46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch