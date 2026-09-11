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11.09.2026 06:37:00
YUKES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
YUKES hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1.26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das YUKES ein Ergebnis je Aktie von 0.510 JPY vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67.39 Prozent auf 1.47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 879.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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